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Поліція Словаччини заявила, що кількість ухилянтів з України стрімко зростає

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Поліція Словаччини заявила, що кількість ухилянтів з України стрімко зростає
З початку повномасштабної війни прикордонна поліція Словаччині зловила 1484 українця
фото з відкритих джерел

За перший тиждень травня на кордоні зі Словаччиною затримали 45 ухилянтів

Від початку 2024 року кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон із Словаччиною, зросла більш ніж удвічі. Про це заявила прессекретарка словацької прикордонної поліції Агнеса Коперницька, повідомляє Barron's.

За словами Коперницької, за перші чотири місяці цього року прикордонники затримали, а згодом відпустили 338 українців. За аналогічний період минулого року було зафіксовано 166 таких випадків.

«У перший тиждень травня ми затримали 45 осіб на зеленому кордоні. За той же період минулого року їх було четверо», – зазначила вона.

За словами прессекретарки, українських чоловіків затримують, видають їм дозвіл на перебування в Словаччині, а згодом відпускають. «З початку війни не було жодного випадку видворення іммігрантів зі Словаччини до України», – наголосила Коперницька.

З початку повномасштабної війни у Словаччині на кордоні загалом зловили 1484 українця.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За даними СБУ, організаторів схем для ухилення викрито та затримано у різних регіонах України. За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила від $3 до $10 тис. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду «схеми».

До слова, українські правоохоронні органи розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення.

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Теги: прикордонники кордон Словаччина українці ухилянти

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