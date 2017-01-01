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    Как выглядит мир глазами дальтоника

    • Сьогодні, 11:31
    • Розсилка

    Вы когда-нибудь задумывались о том, как видят мир люди с нарушением цветового восприятия?

    К счастью, в интернете появился ресурс color-blindness.com, который позволяет представить себе, каково это — неправильно видеть цвета или не видеть их вовсе.

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    Несмотря на название, цветовая слепота, или дальтонизм, не подразумевает автоматически, что человек видит мир черно-белым. На самом деле более 99% всех людей с цветовой слепотой могут видеть цвета. Именно поэтому термин «недостаток цветового зрения» более корректен.

    По данным color-blindness.com, около 0,5% женщин (одна из 200) и 8% мужчин (один из 12) страдают недостатком цветового зрения в той или иной форме. Есть несколько вариантов недостатка цветового зрения, среди которых — дейтераномалия, при которой все выглядит немного блеклым, протанопия, при которой все кажется немного зеленоватым, и тританопия, при которой все видится в зеленовато-розовых тонах. И только лишь около 0,00003% населения Земли страдает монохроматизмом, то есть настоящей цветовой слепотой, когда все черно-белое.

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    Так выглядят разные цвета для человека с нормальным зрением.
    Самый распространенный тип недостатка цветового зрения — это дейтераномалия. Около 4,63% мужчин и 0,36% женщин страдают этим видом расстройства, и многие из них даже не подозревают об этом. Люди с дейтераномалией видят более блеклую палитру цветов, особенно зеленые оттенки.
    Когда у человека протанопия (слепота на красный цвет), все оттенки зеленого и красного выглядят очень блекло, а желтые и синие — почти без искажений. Таким типом недостатка цветового зрения страдает около 1% мужчин.
    Люди с тританопией видят мир в зеленоватых или розовых тонах из-за отсутствия в сетчатке пигмента, ответственного за распознавание синего цвета. Это очень редкая форма цветовой слепоты, которой подвержены лишь 0,0001% мужчин и женщин.
    Абсолютная цветовая слепота, или монохроматизм, — это самый редкий вид цветовой слепоты. Такие люди видят все черно-белым, но считается, что только 0,00003% мирового населения подвержено этому нарушению.
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника
    Как выглядит мир глазами дальтоника

    Джерело: BigPicture

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