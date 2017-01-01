Как выглядит мир глазами дальтоника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вы когда-нибудь задумывались о том, как видят мир люди с нарушением цветового восприятия?

К счастью, в интернете появился ресурс color-blindness.com, который позволяет представить себе, каково это — неправильно видеть цвета или не видеть их вовсе.

Несмотря на название, цветовая слепота, или дальтонизм, не подразумевает автоматически, что человек видит мир черно-белым. На самом деле более 99% всех людей с цветовой слепотой могут видеть цвета. Именно поэтому термин «недостаток цветового зрения» более корректен.

По данным color-blindness.com, около 0,5% женщин (одна из 200) и 8% мужчин (один из 12) страдают недостатком цветового зрения в той или иной форме. Есть несколько вариантов недостатка цветового зрения, среди которых — дейтераномалия, при которой все выглядит немного блеклым, протанопия, при которой все кажется немного зеленоватым, и тританопия, при которой все видится в зеленовато-розовых тонах. И только лишь около 0,00003% населения Земли страдает монохроматизмом, то есть настоящей цветовой слепотой, когда все черно-белое.

Джерело: BigPicture