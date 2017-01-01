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    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года

    • Сьогодні, 14:54
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    Необычные свадебные снимки, которые запомнятся не только молодоженам

    Свадьба - один из самых ярких дней в жизни каждого человека, и не случайно молодоженам хочется сохранить светлые и добрые впечатления об этом дне на всю оставшуюся жизни.

    И совсем не обязательно, чтобы это были помпезные фотографии, на которых жених в черном смокинге, а невеста в белоснежном платье.

    В этом обзоре самые интересные и колоритные свадебные фото нынешнего года.

    Фотоконкурс Junebug Weddings — это один из самых известных фотоконкурсов среди свадебных фотографов. Это ежегодное состязание помогает будущим жениху и невесте выбрать лучшего фотографа для своего незабываемого свадебного альбома.

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    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года
    Память на всю жизнь: лучшие свадебные фото 2017 года

    Джерело: Культурология

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