Проблемы в ОАЭ: на парковках скопилось слишком много брошенных «Феррари»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Объединенные Арабские Эмираты — одна из богатейших стран мира, но и там не все гладко. Проблемы, правда, весьма экстравагантны. Да настолько, что иные государства с радостью приняли бы такой удар на себя.

В ОАЭ, и в особенности в Дубае, постоянно растет число люксовых автомобилей, которые владельцы оставили покрываться пылью на парковках. За год обнаруживают более трех тысяч брошенок. Полиция увозит их с глаз долой, чтобы продать на аукционе за бесценок. Но все это напоминает сражение с гидрой: убираешь одну грязную «Феррари», а на ее месте появляются еще две.

Вы, наверное, подумали, что это зажравшиеся шейхи мусорят машинами, когда покупают новую. Однако дело не в этом. Практически все покинутые BMW, «Порше», «Мерседесы» и прочие дорогущие тачки раньше принадлежали иностранцам — квалифицированным специалистам, которые приехали в Дубай зарабатывать деньги.

Джерело: ФотоТелеграф