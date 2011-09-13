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    Проблемы в ОАЭ: на парковках скопилось слишком много брошенных «Феррари»

    • Сьогодні, 11:46
    • Розсилка

    Объединенные Арабские Эмираты — одна из богатейших стран мира, но и там не все гладко. Проблемы, правда, весьма экстравагантны. Да настолько, что иные государства с радостью приняли бы такой удар на себя.

    В ОАЭ, и в особенности в Дубае, постоянно растет число люксовых автомобилей, которые владельцы оставили покрываться пылью на парковках. За год обнаруживают более трех тысяч брошенок. Полиция увозит их с глаз долой, чтобы продать на аукционе за бесценок. Но все это напоминает сражение с гидрой: убираешь одну грязную «Феррари», а на ее месте появляются еще две.

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    Вы, наверное, подумали, что это зажравшиеся шейхи мусорят машинами, когда покупают новую. Однако дело не в этом. Практически все покинутые BMW, «Порше», «Мерседесы» и прочие дорогущие тачки раньше принадлежали иностранцам — квалифицированным специалистам, которые приехали в Дубай зарабатывать деньги.

    Комфортно устроившись на берегу Персидского залива, они набирают кредиты, чтобы ездить на таких же роскошных авто и носить такие же тяжелые часы, как подданные Эмиратов. Но если их бизнес прогорает или просто финансы начинают исполнение романсов, то над нерасчетливыми эмигрантами нависает реальная опасность получить тюремный срок.

    В ОАЭ, как и во многих странах, живущих по законам шариата, оформление банкротства не спасает от ответственности. В сущности, эта процедура для физических лиц вообще не предусмотрена. А невыплата кредита — это уголовное преступление.

    Для того чтобы не загреметь за решетку, неудачливые иностранцы спешно улетают домой и никогда не возвращаются. Поэтому-то большинство машин находят на парковках аэропортов.

    Уж лучше расстаться с Ferrari Enzo, чем сменить деловой костюм на тюремную робу.

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    Проблемы в ОАЭ: на парковках скопилось слишком много брошенных «Феррари»
    Проблемы в ОАЭ: на парковках скопилось слишком много брошенных «Феррари»
    Проблемы в ОАЭ: на парковках скопилось слишком много брошенных «Феррари»
    Проблемы в ОАЭ: на парковках скопилось слишком много брошенных «Феррари»
    Проблемы в ОАЭ: на парковках скопилось слишком много брошенных «Феррари»
    Проблемы в ОАЭ: на парковках скопилось слишком много брошенных «Феррари»
    Проблемы в ОАЭ: на парковках скопилось слишком много брошенных «Феррари»

    Джерело: ФотоТелеграф

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