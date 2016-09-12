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    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи

    • Сьогодні, 07:05
    • Розсилка

    Добрый отец Моники Беллуччи утверждал, что история его дочери — самое настоящее подтверждение сказки о гадком утенке. Папа не стесняясь говорит, что в детстве сегодняшняя дива была уродцем.

    Когда Моника была маленькой девочкой, она не носила длинные волосы.

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    Родители всегда коротко стригли свою дочь, и теперь, смотря на роскошные локоны актрисы, трудно поверить, что когда-то у нее была прическа «под мальчика».

    Моника научилась пользоваться своей магнетической внешностью уже с 12 лет, и даже короткая стрижка не была тому помехой. Она могла надеть каблуки, даже нанести макияж, а чтобы скрыть абсолютно неженственную стрижку, носила на голове яркий тюрбан.

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    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи
    Секс-символ мира: опубликованы уникальные снимки Моники Беллуччи

    Джерело: BigPicture

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