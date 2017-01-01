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    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность

    • Сьогодні, 14:16
    • Розсилка

    Этот шикарный забор с тысячами колышущихся на ветру бюстгальтеров стал по-настоящему знаменитым благодаря женской солидарности.

    Сколько бы раз ни пытались привести ограждение в девственно чистый вид, лифчики всегда возвращаются и множатся в геометрической прогрессии.

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    Добавляются новые цвета, новые размеры, новые формы - здесь, в Кардроне, можно увидеть весь спектр женского белья, и можно даже внести свою лепту в общий вклад. Стать частью истории.

    Этот шикарный забор с тысячами колышущихся на ветру бюстгальтеров стал по-настоящему знаменитым благодаря женской солидарности. Сколько бы раз ни пытались привести ограждение в девственно чистый вид, лифчики всегда возвращаются и множатся в геометрической прогрессии. Добавляются новые цвета, новые размеры, новые формы - здесь, в Кардроне, можно увидеть весь спектр женского белья, и можно даже внести свою лепту в общий вклад. Стать частью истории.

    История забора с бюстгальтерами в Кардроне началась в 1999 году в конце декабря, когда впервые были обнаружены четыре лифчика, прикрепленных к ограде. До сих пор никто не знает, кем были эти женщины, но поговаривают, что это были какие-то неместные жительницы, остановившиеся в отеле неподалеку, которые после бурного празднования Рождества или Нового Года решили таким замысловатым образом отметиться, что они тут были. 

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    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность
    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность
    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность
    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность
    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность
    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность
    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность
    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность
    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность
    Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность

    Следуя не до конца изученной женской логике, вид четырех болтающихся на ветру лифчиков был так соблазнителен, что и другие дамы решили повесить свое нижнее белье рядом. Всего через два месяца, к февралю 2000 года, на заборе висело уже более шестидесяти бюстгальтеров. Новости о занятном заборе распространялись со скоростью звука, и лифчики все прибывали и прибывали. За последующие годы сонм развевающихся на ветру бюстгальтеров уже насчитывал тысячи экземпляров, а сам забор стал достаточно весомой достопримечательностью, чтобы попасть в списки приезжающих путешествовать по Новой Зеландии. 


    Джерело: Культурология

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    фотограф
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