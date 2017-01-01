Снимаем лифчики и пляшем: Забавная традиция, превратившая обычный забор в местную достопримечательность



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Этот шикарный забор с тысячами колышущихся на ветру бюстгальтеров стал по-настоящему знаменитым благодаря женской солидарности.

Сколько бы раз ни пытались привести ограждение в девственно чистый вид, лифчики всегда возвращаются и множатся в геометрической прогрессии.

Добавляются новые цвета, новые размеры, новые формы - здесь, в Кардроне, можно увидеть весь спектр женского белья, и можно даже внести свою лепту в общий вклад. Стать частью истории.

Этот шикарный забор с тысячами колышущихся на ветру бюстгальтеров стал по-настоящему знаменитым благодаря женской солидарности. Сколько бы раз ни пытались привести ограждение в девственно чистый вид, лифчики всегда возвращаются и множатся в геометрической прогрессии. Добавляются новые цвета, новые размеры, новые формы - здесь, в Кардроне, можно увидеть весь спектр женского белья, и можно даже внести свою лепту в общий вклад. Стать частью истории.

История забора с бюстгальтерами в Кардроне началась в 1999 году в конце декабря, когда впервые были обнаружены четыре лифчика, прикрепленных к ограде. До сих пор никто не знает, кем были эти женщины, но поговаривают, что это были какие-то неместные жительницы, остановившиеся в отеле неподалеку, которые после бурного празднования Рождества или Нового Года решили таким замысловатым образом отметиться, что они тут были.

Следуя не до конца изученной женской логике, вид четырех болтающихся на ветру лифчиков был так соблазнителен, что и другие дамы решили повесить свое нижнее белье рядом. Всего через два месяца, к февралю 2000 года, на заборе висело уже более шестидесяти бюстгальтеров. Новости о занятном заборе распространялись со скоростью звука, и лифчики все прибывали и прибывали. За последующие годы сонм развевающихся на ветру бюстгальтеров уже насчитывал тысячи экземпляров, а сам забор стал достаточно весомой достопримечательностью, чтобы попасть в списки приезжающих путешествовать по Новой Зеландии.







Джерело: Культурология