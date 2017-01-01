Тепло людских сердец: волонтёры вяжут огромные свитера, чтобы согреть слонов в непогоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зимы на севере Индии бывают довольно холодными, поэтому волонтёры из зоозащитной организации Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center решили связать уютные пёстрые свитера, чтобы согреть спасённых ими слонов.

На изготовление одного свитера уходит около четырёх недель, и это неудивительно, ведь слоны – самые большие млекопитающие на суше.

По словам волонтёров, очень важно защищать слонов от холода в суровые зимы, ведь после перенесённого стресса они ослаблены, уязвимы и подвержены простудным заболеваниям.

Джерело: ФотоТелеграф