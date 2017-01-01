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    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы

    • Сьогодні, 12:56
    • Розсилка

    Малия Обама иллюстрирует глобальный тренд последнего времени - современной молодежи не нужны громкие имена и тонны одежды

    18-летняя Малия Обама, старшая дочь экс-президента США Барака Обамы, после переезда из Белого дома находится под пристальным вниманием папарацци, которые не перестают фотографировать девушку на улицах Нью-Йорка.

    Она сейчас проходит стажировку в продюсерской компании The Weinstein Company и одевается как любой тинейджер, который интересуется модой, но ценит при этом комфорт и удобство.

    Среди фаворитов президентской дочки - классические тимберленды, moms-jeans с высокой посадкой, объемные футболки и рыжая дубленка. Кстати, последнюю Малия Обама носит постоянно и иллюстрирует тем самым глобальный тренд последнего времени - современной молодежи не нужны громкие имена и тонны одежды.

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    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы
    Уличный стиль 18-летней дочери Барака Обамы

    Джерело: vogue.ua

    США
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