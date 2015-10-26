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    Ушивание губ: новый сумасшедший тренд набирает обороты

    • Сьогодні, 13:18
    • Розсилка

    В наше время сложно найти девушку, которая не хотела бы быть обладательницей пухлых губ.

    Кто-то делает инъекции, кто-то рисует желаемый контур карандашом, кто-то выпячивает губы на всех фотографиях… Но мода меняется. И об этом мы вам сейчас расскажем.

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    Поприветствуйте новый тренд: уменьшение губ и придание им изогнутой формы! И угадайте, где все началось? Правильно, в Азии! Оказывается, у юных азиаток губа, изогнутая в форме стрелкового лука, считается очень красивой.

    Что собой представляет процедура по уменьшению губ, смотрите в нашей фотоподборке.

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    на весь екран згорнути
    Для придания губе такой формы из нее удаляется часть кожи вдоль слизистой линии, с помощью швов создается новый контур, а после губу «подгибают» внутрь, чтобы уменьшить размер.
    Операция проводится под местной анестезией и длится 15-30 минут.
    7 дней после операции пациенту рекомендуется пюреобразная диета.
    Между прочим, такая операция стоит даже дороже, чем увеличение губ! Увеличение стоит от тысячи долларов, в то время как уменьшение губ — от 2 000 до 11 500 долларов.
    По хэштегу #lipreduction в Instagram можно найти кучу постов от девушек и парней, решившихся на урезание губ. И 99% комментаторов считают, что такой ротик гораздно милее и привлекательнее пухлых губ
    Ушивание губ: новый сумасшедший тренд набирает обороты

    По материалам: onedio.ru

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