Ушивание губ: новый сумасшедший тренд набирает обороты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В наше время сложно найти девушку, которая не хотела бы быть обладательницей пухлых губ.

Кто-то делает инъекции, кто-то рисует желаемый контур карандашом, кто-то выпячивает губы на всех фотографиях… Но мода меняется. И об этом мы вам сейчас расскажем.

Поприветствуйте новый тренд: уменьшение губ и придание им изогнутой формы! И угадайте, где все началось? Правильно, в Азии! Оказывается, у юных азиаток губа, изогнутая в форме стрелкового лука, считается очень красивой.

Что собой представляет процедура по уменьшению губ, смотрите в нашей фотоподборке.

По материалам: onedio.ru