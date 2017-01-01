Ваш выход, королева: Елизавета II празднует день рождения

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Королева Великобритании празднует 91-й год жизни

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает 91-й день рождения. Она находится у власти уже 65 лет. За это время в стране сменилось 12 премьер-министров, а Британия перестала быть империей.

Сегодня уже мало кто помнит, какой Елизавета была в молодости, а ведь в 1953 году Уинстон Черчилль, встречая юную Елизавету накануне коронации в аэропорту, прослезился, осознав, какой груз ответственности она взвалила на свои хрупкие плечи.

Как сообщает пресс-служба, сегодня Елизавета проведет день с семьей. В ее честь также пройдут маленькие праздничные мероприятия. Такие, как, например, залпы из пушек в честь ее Величества.

В честь дня рождения королевы мы нашли фотографии Елизаветы II, на которых запечатлены самые важные события ее жизни.