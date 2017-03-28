Виталий Кличко и Михаил Саакашвили побоксировали на Мальте
- Сьогодні, 11:04
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Мэр Киева Виталий Кличко и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили неожиданно встретились на Мальте.
Пресс-секретарь киевского мэра Оксана Зиновьева опубликовала фотографию в соцсети, на которой Виталий Кличко и Михаил Саакашвили позируют возле боксерской груши.
«Приехали на съезд Европейской народной партии. При этом решили и побоксировать», – подписала снимок Оксана Зиновьева.
В ближайшие пару дней на Мальте будет проходить съезд Европейской народной партии. Кроме Кличко и Саакашвили на Мальту приедет президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.