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    Виталий Кличко и Михаил Саакашвили побоксировали на Мальте

    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка

    Мэр Киева Виталий Кличко и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили неожиданно встретились на Мальте.

    Пресс-секретарь киевского мэра Оксана Зиновьева опубликовала фотографию в соцсети, на которой Виталий Кличко и Михаил Саакашвили позируют возле боксерской груши.

    «Приехали на съезд Европейской народной партии. При этом решили и побоксировать», – подписала снимок Оксана Зиновьева.

    В ближайшие пару дней на Мальте будет проходить съезд Европейской народной партии. Кроме Кличко и Саакашвили на Мальту приедет президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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