Волшебный Холи: красочные фото индийского праздника весны

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Яркий праздник в Индии любят все – от мала до велика

Холи по праву считается одним из самых красочных праздников Индии. Это праздник весны, наполненный неистовством расцветающей природы и солнечным светом. По-видимому, он старше легенд, которыми объясняют его происхождение в наши дни, — в нем много элементов первобытных оргий в честь божеств и сил плодородия, элементов, близких праздникам разных народов мира.

Существует несколько легенд, связанных с происхождением этого праздника. По одной из них, название Холи произошло от имени демоницы Холики. Прахлада — сын злого царя, поклонялся Вишну, и ничто не могло разубедить его в этом. Тогда сестра царя демоница Холика, которая, как считалось, не горит в огне, уговорила Прахладу взойти на костер во имя Бога. К всеобщему изумлению, Холика сгорела, а Прахлада, спасенный Вишну, вышел невредимым. В память об этих событиях накануне праздника Холи сжигают чучело злой Холики. Ну чем вам не Масленица?