Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч

Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у Білгородській та Курській областях

У ніч на 11 травня в Харкові пролунали вибухи. У Білгородській та Курській областях лунали вибухи. Стало відомо, що частина озброєння з попереднього пакета допомоги США вже на позиціях ЗСУ

Вибухи у Харкові

Уночі 11 травня в Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

«Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають удари», – написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше, близько опівночі в Харкові вже було чутно вибухи, ймовірно, за межами міста.

Інформації про постраждалих наразі немає.

У Білгородській та Курській областях лунали вибухи

У ніч на 11 травня у Білгородській та Курській областях Росії пролунали вибухи. Повідомляється про нібито атаку безпілотників.

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, у Курській області перехопили два безпілотники. Один із них упав поряд з господарською спорудою та пошкодив скло житлових будинків.

Губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков заявив, що спрацювала ППО і нібито було збито кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода.

За його словами, у Білгороді постраждали вісім жителів, а в Білгородському районі пошкоджено понад 50 приватних домоволодінь, лінії газопостачання, автомобілі.

Частина озброєння з попереднього пакета допомоги США вже на позиціях ЗСУ

Міноборони США вже забезпечило надходження на позиції ЗСУ в Україні частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки та докладає зусиль, щоби доправити решту озброєння й техніку, зокрема з нового пакета допомоги. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, пише Reuters.

Він зазначив, що не вказуватиме, що конкретно вже доправлене з міркувань оперативної безпеки. Але, за його словами, швидкої доставки вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі. Деяким озброєнням знадобиться більше часу, щоби дійти до України.

Він також зауважив, що Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоби надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $400 мільйонів.

На Харківщині тривають бої за села, які перебували в сірій зоні

На півночі Харківської області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів просунутися углиб території України. росіяни застосовують піхоту та техніку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ пізно ввечері 10 травня.

Зазначається, що контрударні заходи продовжуються у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве.

Радбез ООН проведе засідання через посилення російських обстрілів України

У вівторок, 14 травня, Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в Україні, у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

У секретаріаті Радбезу зазначили, що особливу увагу члени приділять посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Генасамблея проголосувала за право Палестини на членство в ООН

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН.

Більшістю голосів (за – 143, проти – 9, утрималися – 25) установа ухвалила резолюцію, яка підвищує права Палестини у всесвітньому органі як держави-спостерігача, не пропонуючи повного членства.

Раду Безпеки ООН закликали «прихильно розглянути» запит Палестини на повноцінне членство в Організації. Зазначається, що жодна зміна статусу Палестини не набуде чинності до відкриття нової сесії Асамблеї ООН 10 вересня.