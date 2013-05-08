Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За последний год королева провела 341 мероприятие, всегда потрясающе выглядит и сохраняет активность.

Как ей это удается? Мы выяснили.

1. ГЕНЫ

Мать Королевы Елизаветы прожила 101 год, бабушка и прабабушка — 85 и 89 лет соответственно. Генетик Сара Харпер из Оксфордского института старения считает, что вероятность долголетия резко возрастает, если твои дедушки преодолели рубеж в 70 лет, а бабушки дожили до 80-ти.

2. ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ

Шансов вырасти некурящей у Королевы было немного: ее отец и сестра курили, да и в целом во времена ее молодости курение не считалось пороком, напротив- было модным и прогрессивным, особенно для женщин. Однако Елизавета была принципиальной противницей никотина, более того: она настояла на том, что выйдет замуж за принца Филиппа только при условии, что он бросит курить. Принц принял условие и с тех пор не выкурил ни одной сигареты. Кстати, Филиппу 94 года. Смекаете?

3. ЛЮБОВЬ К ВИНУ

Елизавета II пьет только вино, 1−2 бокала в день. Королева отдает предпочтение белому сухому, что самым положительным образом сказывает и на состоянии сердечно-сосудистой системы, и на цвете лица!

4. ДИЕТА

Бывший персональный шеф-повар королевы Даррен Макгрейди рассказал, что королева крайне аскетична в своих вкусовых пристрастиях. ее любимое блюдо — курица на гриле с овощным салатом, а под строгим запретом находятся все крахмалосодержащие продукты. Королева не ест мучного и крайне редко позволяет себе десерты.

5. СЧАСТЛИВЫЙ БРАК

Королева замужем за принцем Филиппом 68 лет! В многочисленных интервью она всегда подчеркивает, что супруг ее поддерживает во всех начинаниях, принимал деятельное участие в воспитании 4-х детей, и за всю семейную жизнь супруги ни разу не поругались всерьез. Есть, чему поучиться!

6. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

До сих пор королева обязательно гуляет в парке по 2 часа в день, дважды в неделю занимается верховой ездой и часть рабочего дня проводит стоя, чтобы держать мышцы в тонусе.

7. ЗДОРОВЫЙ СОН

Елизавета II спит 7 часов в сутки, а встает всегда в одно и то же время: в 7−30 ее обязаны разбудить, если она не встала сама. Строгий режим дня королева считает обязательным для поддержания здоровья.

8. УМСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ

Королева ежедневно уделяет время чтению, она следит за обстановкой в мире, отвечает на правительственные обращения и письма простых граждан, знакомится с новинками литературы и самостоятельно придумывает планы проведения официальных приемов, их тематику и предполагаемый сценарий.

9. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Исследования показывают, что люди. бескорыстно помогающие другим, живут дольше, так как чувство собственной полезности, радости от совершения благого дела снижает общий уровень стресса в организме, что благоприятно сказывается на здоровье. Королева выступает в качестве патрона более 600 благотворительных организаций во всем мире и тщательно следит за их деятельностью.

10. ОПТИМИЗМ

Подданные и приближенные ко двору представители британского общества утверждают, что Елизавета практически всегда находится в приподнятом настроении. Даже вспылив по какому-либо поводу, она быстро остывает и не позволяет себе унывать или впадать в тоску. А учение давно установили, что люди с позитивным отношением к жизни живут дольше, чем пессимисты.

Джерело: goodhouse.ru