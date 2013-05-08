  1. Головна
  2. Скотч
  3. Здоров'я
    Здоров'я

    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II

    • Вчора, 08:20
    • Розсилка

    За последний год королева провела 341 мероприятие, всегда потрясающе выглядит и сохраняет активность.

    Как ей это удается? Мы выяснили.

    Читайте також

    1. ГЕНЫ

    Мать Королевы Елизаветы прожила 101 год, бабушка и прабабушка — 85 и 89 лет соответственно. Генетик Сара Харпер из Оксфордского института старения считает, что вероятность долголетия резко возрастает, если твои дедушки преодолели рубеж в 70 лет, а бабушки дожили до 80-ти.

    2. ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ

    Шансов вырасти некурящей у Королевы было немного: ее отец и сестра курили, да и в целом во времена ее молодости курение не считалось пороком, напротив- было модным и прогрессивным, особенно для женщин. Однако Елизавета была принципиальной противницей никотина, более того: она настояла на том, что выйдет замуж за принца Филиппа только при условии, что он бросит курить. Принц принял условие и с тех пор не выкурил ни одной сигареты. Кстати, Филиппу 94 года. Смекаете?

    3. ЛЮБОВЬ К ВИНУ

    Елизавета II пьет только вино, 1−2 бокала в день. Королева отдает предпочтение белому сухому, что самым положительным образом сказывает и на состоянии сердечно-сосудистой системы, и на цвете лица!

    4. ДИЕТА

    Бывший персональный шеф-повар королевы Даррен Макгрейди рассказал, что королева крайне аскетична в своих вкусовых пристрастиях. ее любимое блюдо — курица на гриле с овощным салатом, а под строгим запретом находятся все крахмалосодержащие продукты. Королева не ест мучного и крайне редко позволяет себе десерты.

    5. СЧАСТЛИВЫЙ БРАК

    Королева замужем за принцем Филиппом 68 лет! В многочисленных интервью она всегда подчеркивает, что супруг ее поддерживает во всех начинаниях, принимал деятельное участие в воспитании 4-х детей, и за всю семейную жизнь супруги ни разу не поругались всерьез. Есть, чему поучиться!

    6. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

    До сих пор королева обязательно гуляет в парке по 2 часа в день, дважды в неделю занимается верховой ездой и часть рабочего дня проводит стоя, чтобы держать мышцы в тонусе.

    7. ЗДОРОВЫЙ СОН

    Елизавета II спит 7 часов в сутки, а встает всегда в одно и то же время: в 7−30 ее обязаны разбудить, если она не встала сама. Строгий режим дня королева считает обязательным для поддержания здоровья.

    8. УМСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ

    Королева ежедневно уделяет время чтению, она следит за обстановкой в мире, отвечает на правительственные обращения и письма простых граждан, знакомится с новинками литературы и самостоятельно придумывает планы проведения официальных приемов, их тематику и предполагаемый сценарий.

    9. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

    Исследования показывают, что люди. бескорыстно помогающие другим, живут дольше, так как чувство собственной полезности, радости от совершения благого дела снижает общий уровень стресса в организме, что благоприятно сказывается на здоровье. Королева выступает в качестве патрона более 600 благотворительных организаций во всем мире и тщательно следит за их деятельностью.

    10. ОПТИМИЗМ

    Подданные и приближенные ко двору представители британского общества утверждают, что Елизавета практически всегда находится в приподнятом настроении. Даже вспылив по какому-либо поводу, она быстро остывает и не позволяет себе унывать или впадать в тоску. А учение давно установили, что люди с позитивным отношением к жизни живут дольше, чем пессимисты. 

    1 з 63
    на весь екран згорнути
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II
    Десять секретов долголетия королевы Елизаветы II

    Джерело: goodhouse.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ