Берем пример у Мадонны и Натали Портман: три лучшие тренировки этой весны

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Самые модные и эффективные тренировки, которые помогут привести себя в форму

С приходом весны, практически каждая девушка вспоминает, что лето не за горами, а значит скоро будет выход на пляж и красивый купальник, в котором непременно надо выглядеть, как королева. Мы подобрали три самых эффективных тренировки этой весны, которые помогут привести себя в тонус.

Комплекс упражнений на воде Floatfit

Так называемый Floatfit, комплекс упражнений на воде - это одна из самых горячих новинок в мире фитнеса. Тренировка завоевала престижные тренажерные залы, сначала в Англии, затем в Европе. Занятия проходят на специальной доске, которая плавает на воде. Тренировка сочетает в себе интервальную тренировку (упражнение выполняется сначала с большой, потом со средней интенсивностью). В течение 30 минут задействованы мышцы всего тела.

Что важно, Floatfit дает отличные результаты в сжигании жировой ткани. В течение 30 минут тренировки вы можете сжечь до 400 килокалорий.

Barre Workout – в ритме балета

Эту тренировку уже полюбили Мадонна и Натали Портман. Barre Workout – тренировки, навеянные балетом, одно из направлений фитнеса, которое работает с каждой группой мышц в вашем теле, включает в себя основы балета, пилатеса, йоги и гимнастики, используя балетный станок. Упражнения бросают вызов каждому участку тела, формируя длинные эластичные, сильные, подтянутые мышцы. Такой вид тренировок это отличный способ добиться хорошего результата в кратчайшие сроки.

Это также эффективный способ развития мышечной массы, улучшения баланса, гибкости и диапазона движений. Несмотря на то, что тренировка основана на балете, танцевальные навыки или выполнение пируэтов во время занятий не предвидится.

Беговая дорожка Skillmill

Имеет ли значение выбор беговой дорожки? Skillmill доказывает, что да. Это первая беговая дорожка, которая приводится в движение с помощью силы мышц человека. Во время тренировки машина активирует все системы организма. Помогает развить: силу, скорость, ловкость и выносливость, а, следовательно, и достигать лучшие результаты в снижении веса.

Несмотря на свою несуразную конструкцию - это устройство очень надежное. Эргономичный дизайн позволяет установить суставы и позвоночник в правильном положении. Благодаря этому риск чрезмерной нагрузки сведен к минимуму, независимо от роста и веса.

Достаточно одного движения, чтобы изменить темп тренировки. Чтобы ускорить процесс, необходимо двигаться вперед. Skillmill также позволяет подобрать необходимую нагрузку, например, с быстрого хода до максимального упора. Это увеличивает потребность в кислороде и приводит к потреблению большего количества энергии организмом, по сравнению с традиционной ходьбой на обычной беговой дорожке с той же скоростью.

Источник: lifestyle.newseria.pl

Перевела: Зоряна Вареня