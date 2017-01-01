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    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl

    • Сьогодні, 14:56
    • Розсилка

    Сказочно красивые и полезные блюда стали трендом Instagram

    Не нужно уметь готовить, чтобы создать вкусные и питательные Buddha Bowl. Эта кулинарная тенденция уже вовсю гуляет по просторам Instagram.

    Год назад  были банки, сегодня - чаши  до отказа набитые едой. Buddha bowls – это новая тенденция среди гурманов, перед которой и  вы не сможете устоять! Эти красочные блюда хочется съесть, хотя они и состоят только из здоровых ингредиентов. Это не только вкусные, но и сбалансированные блюда, которые поставляют телу все витамины. В «буддийских» мисках находится мешанина из натуральных продуктов: рис, макароны без глютена, печеный картофель, фалафель, морские водоросли, семена или орехи. Однако основой является свежая зелень и сырые овощи, которые дают целое море витаминов.

    Вдохновение вы найдете в Instagram под тегом #buddhabowls, где показано бесконечно много способов употребления этой еды. Приготовить такое  блюдо очень просто - достаточно взять цельнозерновые крупы с четырьмя или пятью видами овощей (сырых или печеных) и здоровую заправку, например, ореховый или соевый соус. В миску также стоит добавить  авокадо который можно причудливо нарезать, например, в форме розы. Главное – экспериментировать!

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    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl
    Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl

    Источник: elle.pl

    Перевела: Зоряна Вареня

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