Кулинарный тренд 2017: Buddha Bowl



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сказочно красивые и полезные блюда стали трендом Instagram

Не нужно уметь готовить, чтобы создать вкусные и питательные Buddha Bowl. Эта кулинарная тенденция уже вовсю гуляет по просторам Instagram.

Год назад были банки, сегодня - чаши до отказа набитые едой. Buddha bowls – это новая тенденция среди гурманов, перед которой и вы не сможете устоять! Эти красочные блюда хочется съесть, хотя они и состоят только из здоровых ингредиентов. Это не только вкусные, но и сбалансированные блюда, которые поставляют телу все витамины. В «буддийских» мисках находится мешанина из натуральных продуктов: рис, макароны без глютена, печеный картофель, фалафель, морские водоросли, семена или орехи. Однако основой является свежая зелень и сырые овощи, которые дают целое море витаминов.

Вдохновение вы найдете в Instagram под тегом #buddhabowls, где показано бесконечно много способов употребления этой еды. Приготовить такое блюдо очень просто - достаточно взять цельнозерновые крупы с четырьмя или пятью видами овощей (сырых или печеных) и здоровую заправку, например, ореховый или соевый соус. В миску также стоит добавить авокадо который можно причудливо нарезать, например, в форме розы. Главное – экспериментировать!

Источник: elle.pl

Перевела: Зоряна Вареня