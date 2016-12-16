Любовь-морковь: 10 способов сделать любимого счастливым каждый день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В День святого Валентина многие ломают голову, что бы подарить и чем бы порадовать своего любимого мужчину.

Но почему же мы пытаемся преподнести приятные сюрпризы только по праздникам?

Мы публикуем для вас десять способов, которые помогут вам сделать вашего мужчину самым счастливым каждый день. Поверьте, они работают!

1. Делайте ему комплименты – мужчины ценят искреннюю похвалу не меньше, чем мы.

2. Одевайтесь красиво, когда вы вместе выходите на работу – чувство гордости за свою вторую половинку зарядит его энергией на весь день.

3. Обнимите его крепко без всякой причины - и он будет знать о ваших чувствах без лишних слов.

4. Доверяйте ему. Уверенность в его силах со стороны любимой делает мужчину сильнее и привязывает к вам навсегда.

5. Готовьте ему завтрак вместо того, чтобы просить кофе в постель: он почувствует вашу заботу и пригласит на ужин, чтобы проявит свою.

6. Акцентируйте то, что ему нравится в вас. Если мужчина в восторге от ваших волос, ног или игривого взгляда, позвольте ему наслаждаться ими как можно чаще.

7. Всегда выделяйте его среди других: если вы общаетесь в компании с другими мужчинами, дайте ему почувствовать, что он самый важный и самый интересный.

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