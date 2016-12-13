Советы психолога: как сдержать новогодние обещания?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«В новом году я обязательно…» Как часто под бой курантов мы говорим себе что-то подобное. Или даже записываем.

И как же редко удается сдержать обещание хотя бы в течение месяца и исполнить задуманное. Вот четыре подсказки профессора психологии Кэрри Макгонигал, которые помогут это изменить.

Новогодние каникулы – время оптимизма, надежд и обновления. И все мы твердо уверены, что уж в этот раз мы обязательно сдержим все наши новогодние обещания самим себе. Ну и что, что уже ко Дню святого Валентина мы о них напрочь забудем?.. Так же, как и в прошлом году. И в позапрошлом. И в… ну, вы уже поняли.



Но что, если действительно есть шанс в этом году все изменить? Существует целая наука о том, как правильно ставить цели. Проблема в том, что, как правило, ценные знания тонут в информационном шуме и просто до нас не доходят. Келли Макгонигал (Kelly McGonigal), профессор психологии из Стэнфорда, рассказывает, как с научной точки зрения правильно ставить и добиваться целей. И вот четыре ее научно обоснованных совета, как правильно формулировать задачу и как добиваться намеченных целей.

1. Цель должна быть значимой, а не легкодостижимой

Наш мозг так заточен, что мы любим поощрения и награды, так что зачастую мы ставим себе элементарные цели просто «для галочки». Сходил в спортзал – молодец. Написал заметку в дневнике – молодец. «Ставить цели очень приятно, – говорит Келли Макгонигал. – И зачастую люди занимаются этим исключительно ради приятного переживания, что сейчас их жизнь изменится». Подумайте, чего вы хотите в новом году. Теперь задайте себе вопрос – «А почему я этого хочу?». Теперь проделайте то же самое с полученным ответом. И так три раза. Например, если вы хотите бросить курить, почему вы этого хотите? Чтобы сохранить здоровье. Хорошо, а почему вы хотите сохранить здоровье? Чтобы дожить до рождения внуков. И вот это уже сильный мотиватор. «По этой цепочке вопросов мы добираемся до того, что действительно важно. И мысль об этом «высшем» смысле помогает нам добиться намеченной цели».

2. Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате

Решая что-нибудь изменить в своей жизни, мы часто зацикливаемся на том волшебном часе Х, когда цель достигнута и вот наша жизнь чудесно преобразилась. Но мы не можем предугадать, как сложатся события полгода спустя, и уж точно мы не можем преобразовать реальность сообразно собственным мечтам. Но мы можем сосредоточить внимание на каждом маленьком шаге, ведущем к достижению цели.



«Мысль о том, что надо все разом решительно и необратимо поменять, часто сбивает людей с толку. В то время как маленькие поэтапные изменения подготавливают почву для больших перемен», – объясняет Келли Макгонигал. Например, если вы от природы застенчивы, но хотели бы больше общаться с людьми, начните прямо сегодня с какой-нибудь мелочи. Сходите с коллегами пообедать или поздоровайтесь с соседом в лифте. А дальше просто следуйте за хлебными крошками – шажок за шажком, один маленький акт победы над собственной робостью за другим.



«Можно совершать маленькие будничные подвиги, сообразные с поставленной целью, даже не будучи уверенным, к чему в точности вы стремитесь и что из вашего стремления выйдет», – добавляет профессор Келли Макгонигал.

3. Мыслите позитивно

То, какими словами вы формулируете задачи, очень важно. Сформулируйте, чего вы хотите добиться, и не тратьте время на то, чего хотите избежать, – так у вас значительно больше шансов заставить себя идти к цели. «Грубо говоря, – поясняет Келли Макгонигал, – это просто биохимия мозга. Любые негативные мысли запускают механизмы подавления мозговой активности, тогда как положительные задачи включают сегменты мозга, ответственные за логику и удовольствие».



Подумайте, что бы вы хотели сберечь в своей жизни, чего в нее добавить?.. Такой подход позволит найти дополнительные внутренние силы, если ваша решимость начнет ослабевать. «Слова «Не хочу быть толстой» никак не помогут сохранить мотивацию, если вы только что съели пачку печенья», – говорит Келли Макгонигал. Полюбите себя. Это работает.

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