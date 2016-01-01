Ученые: польза от бокала шампанского сравнима с хорошей прогулкой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

То, что бокал-другой красного вина полезен для здоровья (и даже заменяет час занятий в спортзале), мы уже твердо усвоили. Теперь ученые взялись за исследование свойств шампанского и рассказали нам, что оно тоже вполне себе полезное. Естественно, если употреблять его в меру.

Положительное действие шампанского на организм можно сравнить с прогулкой на свежем воздухе: оно улучшает кровообращение, нормализует давление, понижает уровень холестерина. Мы считаем, что это тот редкий случай, когда мы получаем ценную информацию как раз вовремя.

Джереми Спенсер из Университета Рединга отмечает, что полезно не только «настоящее» французское шампанское, но и более дешевые виды игристого вина — просекко и кава. Только имейте в виду: мы против того, чтобы вы действительно заменяли прогулку шампанским. Лучше так: погуляли, а потом шампанского — для умножения пользы. Или наоборот.





Джерело: adme.ru