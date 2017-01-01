

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В начале прошедшей недели норвежский король Харольд и его жена Соня отметили 80-летний юбилей.

Хотя дни рождения у супругов в разные дни, они решили объединить торжество. Были приглашены монархические семьи других государств и, конечно, многочисленные члены королевского клана Норвегии.

После торжественной церемонии королевская семья устроила фотосессию для прессы: снимки с гостями сделали во вдорце, а кадры патриаршей семьи — на балконе. Во время этого, 11-летний принц Сверре Мангус, сын наследного принца Норвегии Хокона и его жены Метте-Марит не мог стоять спокойно, корчил рожицы, переминался с ноги на ногу, а в в какой-то момент выполнил танцевальное движение dab, популярное сейчас среди хип-хоп исполнителей.

Хотя присутствующие не обратили внимание на невинную выходку мальчика, видео с «танцем» принца мгновенно разлетелось по сети. И, судя по тому, что маленького принца уже не первый раз замечают представители СМИ, он еще обеспечит родителям не один вызывающий заголовок в прессе.

Джерело: graziamagazine.ru