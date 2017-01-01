Хотя присутствующие не обратили внимание на невинную выходку мальчика, видео с «танцем» принца мгновенно разлетелось по сети. И, судя по тому, что маленького принца уже не первый раз замечают представители СМИ, он еще обеспечит родителям не один вызывающий заголовок в прессе.