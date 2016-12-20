Борьба с «кустом»: британки показали тренды в сфере интимных стрижек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Студентки Бристольского университета снялись в видео, где рассказали и показали, как бреют зону бикини

Видео о предпочтениях в интимных стрижках девушек подготовило студенческое телевидение.

Участницы ответили на вопросы о бритье интимных мест и схематично нарисовали свои предпочтения в этих вопросах.

Видеоролик называется «А как ты бреешь свой «куст»?. Его опубликовали многие британские СМИ, после чего в соцсети разразились ярые дискуссии по этому поводу.

По мнению одной из сторон, такой опрос является сексистским, поскольку некоторые героини заявили, что мужчины виноваты в том, что ради них девушкам приходится страдать от эпиляций.

Как рассказали создатели ролика, идея записать это видео появилась после того, как одна из девушек пожаловалась на болезненность эпиляции воском и высокие цены на эту услугу. Поэтому авторы видео решили, что об этой теме следует поговорить открыто.

Главная цель – понять почему девушки соглашаются на такую болезненную процедуру, а также выяснить, что влияет на тренды в сфере интимных стрижек.