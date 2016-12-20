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    Борьба с «кустом»: британки показали тренды в сфере интимных стрижек

    • Сьогодні, 00:33
    • Розсилка

    Студентки Бристольского университета снялись в видео, где рассказали и показали, как бреют зону бикини

    Видео о предпочтениях в интимных стрижках девушек подготовило студенческое телевидение.

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    Участницы ответили на вопросы о бритье интимных мест и схематично нарисовали свои предпочтения в этих вопросах.

    Видеоролик называется «А как ты бреешь свой «куст»?. Его опубликовали многие британские СМИ, после чего в соцсети разразились ярые дискуссии по этому поводу.

    По мнению одной из сторон, такой опрос является сексистским, поскольку некоторые героини заявили, что мужчины виноваты в том, что ради них девушкам приходится страдать от эпиляций.

    Как рассказали создатели ролика, идея записать это видео появилась после того, как одна из девушек пожаловалась на болезненность эпиляции воском и высокие цены на эту услугу. Поэтому авторы видео решили, что об этой теме следует поговорить открыто.

    Главная цель – понять почему девушки соглашаются на такую болезненную процедуру, а также выяснить, что влияет на тренды в сфере интимных стрижек.

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