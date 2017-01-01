Барак Обама собирался жениться на другой женщине

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фото: Diario La Prensa Барак Обама, Шейла Мийоши Джагер

Избранницей Барака должна была стать студентка антропологического факультета

Экс-президент США Барак Обама, который уже 25 лет состоит в браке с женой Мишель, мог жениться на совершенно другой женщине, передает Radar Online.

Об этом стало известно благодаря рассказу профессора восточноазиатских исследований в Оберлинском колледже Шейлы Мийоши Джагер. Именно она была зазнобой Обамы в молодости.

Женщина призналась автору новой биографической книги «Восхождение звезды: Барак Обама» Дэвиду Гарроу, что она долгое время встречалась с Бараком и дважды отказала ему в предложении руки и сердца.

«В январе 1986 года мы приехали навестить моих родителей. Там он мне предложил стать его женой. Я сказала, что еще слишком рано, и мы продолжали встречаться», — рассказала Шэйла.

Думать о кресле президента страны, по словам женщины, Барак начал в возрасте лет 25. Он стал очень амбициозным еще до того, как поступить в Гарвардский университет. В 1988 году он снова сделал предложение Шэйле и попросил ее поехать с ним в Кембридж.

Ради этого студентка антропологического факультета должна была отложить написание своей диссертации.

Женщина почувствовала, что Барак сделал это из боязни потерять ее в тот момент, а вовсе не из-за веры в их отношения. Она снова отказала ему, и они расстались.

Несколько лет они практически не виделись, а в 1992 году стало известно, что Обама женился на Мишель Робинсон, с которой сейчас воспитывает двух дочерей.