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    Барак Обама собирался жениться на другой женщине

    • Сьогодні, 11:39
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    <span>Барак Обама, Шейла Мийоши Джагер</span>
    фото: Diario La Prensa
    Барак Обама, Шейла Мийоши Джагер

    Избранницей Барака должна была стать студентка антропологического факультета

    Экс-президент США Барак Обама, который уже 25 лет состоит в браке с женой Мишель, мог жениться на совершенно другой женщине, передает Radar Online.

    Об этом стало известно благодаря рассказу профессора восточноазиатских исследований в Оберлинском колледже Шейлы Мийоши Джагер. Именно она была зазнобой Обамы в молодости.

    Женщина призналась автору новой биографической книги «Восхождение звезды: Барак Обама» Дэвиду Гарроу, что она долгое время встречалась с Бараком и дважды отказала ему в предложении руки и сердца.

    «В январе 1986 года мы приехали навестить моих родителей. Там он мне предложил стать его женой. Я сказала, что еще слишком рано, и мы продолжали встречаться», — рассказала Шэйла.

    Думать о кресле президента страны, по словам женщины, Барак начал в возрасте лет 25. Он стал очень амбициозным еще до того, как поступить в Гарвардский университет. В 1988 году он снова сделал предложение Шэйле и попросил ее поехать с ним в Кембридж.

    Ради этого студентка антропологического факультета должна была отложить написание своей диссертации.

    Женщина почувствовала, что Барак сделал это из боязни потерять ее в тот момент, а вовсе не из-за веры в их отношения. Она снова отказала ему, и они расстались.

    Несколько лет они практически не виделись, а в 1992 году стало известно, что Обама женился на Мишель Робинсон, с которой сейчас воспитывает двух дочерей.

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