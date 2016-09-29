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    Белла Хадид и Кендалл Дженнер подверглись атаке фанатки с флагом Палестины в руках

    • Сьогодні, 13:01
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    Прошлая ночь для моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер выдалась довольно эмоциональной. На Манхэттене они подверглись атаке поклонницы, размахивавшей флагом Палестины.

    Происшествие случилось, когда Белла и Кендалл направлялись на ужин в Bar Pitti. 22-летняя девушка, имя которой неизвестно, подбежала к моделям и начала в довольно резкой форме предлагать Белле подержать флаг. Хадид была шокирована происходящим и вызвала полицию, которая задержала нападавшую.

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    Есть вероятность, что эта ситуация была вовсе не нападением, а акцией патриотического толка. Дело в том, что у Беллы Хадид есть палестинские корни, и ее сестра Джиджи несколько лет назад написала в соцсетях большой пост по этому поводу, отметив, что она «полупалестинка» и «гордится этим».

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    Джерело: Hello!

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