Белла Хадид и Кендалл Дженнер подверглись атаке фанатки с флагом Палестины в руках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прошлая ночь для моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер выдалась довольно эмоциональной. На Манхэттене они подверглись атаке поклонницы, размахивавшей флагом Палестины.

Происшествие случилось, когда Белла и Кендалл направлялись на ужин в Bar Pitti. 22-летняя девушка, имя которой неизвестно, подбежала к моделям и начала в довольно резкой форме предлагать Белле подержать флаг. Хадид была шокирована происходящим и вызвала полицию, которая задержала нападавшую.

Есть вероятность, что эта ситуация была вовсе не нападением, а акцией патриотического толка. Дело в том, что у Беллы Хадид есть палестинские корни, и ее сестра Джиджи несколько лет назад написала в соцсетях большой пост по этому поводу, отметив, что она «полупалестинка» и «гордится этим».





Джерело: Hello!