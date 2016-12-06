Брэд Питт восстанавливает здоровье после судебных тяжб с Анджелиной Джоли

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Когда Брэд Питт впервые появился в свете после судебных разбирательств с Анджелиной Джоли, многие отметили, как сильно актер похудел.

Такие же разговоры начались после прошедшей церемонии премии «Золотой глобус 2017», на которой Брэда попросили вручить награду.

Инсайдер из окружения актера подтвердил журналу Us Weekly, что Брэд действительно много потерял в весе и теперь, после подписания соглашения о неприкосновенности их личной жизни, приступил к восстановлению своего здоровья.

«Он сильно сбавил в весе. Сейчас он вновь сфокусировался на себе, начал следить за питанием. Его шеф-повар готовит ему только полезные блюда. Он также регулярно тренируется, много гуляет, занимается хайкингом. Ему нужно вернуть свою форму и хорошее самочувствие, так что теперь он старается питаться правильно», - рассказывает инсайдер.

Отметим, что два дня назад Анджелина Джоли и Брэд Питт выпустили первое совместное заявление, в котором уведомили поклонников и прессу о подписании соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи. То есть теперь все судебные документы будут носить конфиденциальный характер, а для вынесения необходимых правовых решений будет привлекаться мировой судья. На этом настоял Брэд - долгое время Анджелина не хотела проводить бракоразводный процесс в закрытом от общественного внимания порядке.

Джерело: Hello!