Брэд Питт заявил, что его брак с Анджелиной Джоли распался из-за алкоголизма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В своем новом интервью журналу GQ Брэд Питт откровенно рассказал о многих личных вещах, в том числе и о причине разрушения его брака с Анджелиной Джоли. Он признался, что личная винодельня стала одной из причин распада семьи.

«У нас есть винодельня. Мне очень нравилась ее продукция, но в какой-то момент я понял, что меня заносит. Честное слово, я мог пить как русский, быть под столом с водкой.

Когда у меня появилась семья, я завязал со многими привычками, но кроме пьянства. Я не могу вспомнить ни дня после окончания колледжа без алкоголя. Я много пил, и это стало настоящей проблемой».

После этого актер заявил, что он успешно проходит лечение: «Я начал лечиться, и мне это нравится. Только с третьего раза мне удалось найти хорошего специалиста». Питт также признался, что его новые хобби помогли ему справиться с проблемами. В частности, лепка и создание скульптур отвлекают его от плохих привычек. Он также заменил алкоголь на клюквенный сок и газированную воду.