Бритни навсегда: 5 причин, почему фанаты недовольны фильмом о Бритни Спирс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня Бритни Спирс — снова в пятерке Billboard, в фаворе у фанатов и продюсеров, Femme Fatale с роскошной фигурой, прилежная мать, воспитывающая двоих очаровательных мальчиков.

Но, к сожалению, за две декады мы видели разную Бритни, и можно сказать наверняка: не каждому дано выдержать те испытания, которые выпали на долю принцессы поп-музыки. Об этом — один из самых громких телевизионных релизов этой недели — байопик Britney Ever After, снятый телекомпанией Lifetime.

Но, несмотря на захватывающий сюжет документально-художественной картины, фанаты остались недовольны фильмом — и вот почему.

Во-первых, многих знатоков биографии суперзвезды возмутило вольное изложение подробностей жизни певицы. Например, в отношении любовных историй: по сюжету фильма друг детства Джейсон Александер материализуется в районе 2008 года, в то время как голые факты говорят о том, что знаменитый 55-часовой брак Бритни Спирс имел место быть в 2004-м. То же самое и с Кевином Федерлайном — вторым супругом и отцом детей певицы: его появление в кадре почему-то сопровождается кавером I Love Rock 'n' Roll, который Бритни записала в 2002-м. Конечно, первую любовь Бритни тоже не обошли стороной. Однако, в отношения с Джастином Тимберлейком сценаристы не стали «вносить» ясность: в нескольких эпизодах пара страстно целуется, но до потери девственности Бритни у них дело не доходит. Не обошли стороной Britney Ever After и модные критики: в эпизоде, отсылающем нас к ее перфомансу на American Music Awards в 2001 году, Бритни Спирс появляется на сцене в джинсовом комбинезоне. Но каждый поклонник помнит на уровне ДНК, что это было джинсовое платье — такое трудно забыть. И эту костюмную неточность, вкупе несколькими другими, фанаты сценаристам не прощают. Также не очень понятно, почему создатели фильма не купили права хотя бы на некоторые песни Бритни Спирс: учитывая характер главной героини, без них фильм выглядит лишь пародией. Нет ни знаковых клипов, ни легендарных хитов, на которых выросло целое поколение.

Армию поклонников поп-легенды задело и то, что в фильме ее изобразили редкостной простушкой. Согласны, некоторые поступки Бритни — не от большого ума, но в ее случае можно было делать скидку на возраст и запредельный уровень внимания к ее персоне. Но тем не менее, в индустрии исполнительница продержалась 20 лет, несколько раз переживала реинкарнацию, и заработала при этом нехилые миллионы — пожалуй, дурочкам такое не под силу. А ради имиджа можно изобразить кого угодно.

Присоединившись к общему хору, недовольство высказали и поклонники Джастина Тимберлейка, которого в картине изобразили нахальным ревнивцем. На такое в свое время не посягали даже джастинобритнифилы. В общем, художественной свободой создатели Britney Ever After воспользовались по полной. К слову, сами прототипы героев фильм пока никак не прокомментировали.