Дакота Джонсон попросила родителей не смотреть «Пятьдесят оттенков серого»

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Хотя первый фильм трилогии «Пятьдесят оттенков серого» посмотрели, наверное, миллионы зрителей, в их числе не было родителей Дакоты Джонсон: актриса призналась, что специально попросила своих родителей, актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона, никогда не смотреть трилогию.

27-летняя актриса отметила, что ее звездные родители интересуются карьерой дочери – и для них обещание не смотреть скандальную мелодраму «Пятьдесят оттенков серого» с Дакотой Джонсон в главной роли оказалось не таким простым из-за шумихи вокруг фильма. «Я знаю, что для них это было тяжело. Но я заставила их пообещать, и они уважают мое решение», отметила Дакота в интервью OK! Magazine.

Второй фильм трилогии, «На пятьдесят оттенков темнее», вышел в прокат в середине февраля и заработал в прокате куда меньше оригинала – 356 миллионов долларов. Финальная часть трилогии появится в кинотеатрах в феврале 2018 года.

Джерело: popcornnews