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    Шоу-біз

    Dolce & Gabbana назвал платье в честь Кейт Миддлтон

    • Сьогодні, 13:35
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    Кейт Миддлтон
    Elle.ua
    Кейт Миддлтон

    Во время прошлогодней поездки в Канаду герцогиня Кэтрин надела на одно из мероприятий ярко-изумрудное платье Dolce & Gabbana.

     Наряд пришелся по душе многим ценителям ее стиля, за платьем готова была выстроиться очередь.

    Однако, как оказалось, оно было сшито в одном экземпляре, с учетом пожеланий герцогини и ее параметров, пишет журнал Elle.

    Спустя полгода дизайнеры решили порадовать своих поклонников и поклонников Кейт Миддлтон, выпустив модель платья для продажи. Наряд уже можно купить, цена его составляет 2,150 фунта (2720 долларов). Платье выпустили в двух цветах - изумрудном и кремовом. Назвали его дизайнеры просто - Middleton.

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