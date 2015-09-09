Елизавета II и принц Филипп отменили рождественскую поездку

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Впервые монархи нарушили традицию

Традиционная рождественская поездка королевы Елизаветы II и принца Филиппа в Норфолк сорвалась: монархи отменили поездку всего за полчаса до отправки поезда.

Все дело в том, что у 90-летней королевы и 95-летнего герцога Эдинбургского ухудшилось состояние здоровья. «Они очень сильно простужены, поэтому приняли решение не ехать в Сандрингем сегодня», — сообщили представители королевской семьи.

Каждый год Елизавета II и принц Филипп ездят в Норфолк на одном и том же поезде в 10:44 утра. Эта поездка означает, что королева начала свои рождественские каникулы, которые она всегда проводит Сандрингемском дворце. Надеемся, что состояние монархов улучшится, а визит просто перенесется на другую дату.

Джерело: graziamagazine.ru