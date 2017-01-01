Конфуз на красной дорожке: популярная актриса пришла на церемонию «Оскар» без нижнего белья



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иногда создается впечатление, что даже голливудские селебрити не застрахованы от провала: часто это касается их нарядов, которые подводят в самый неподходящий момент.

Взять хотя бы церемонию «Оскар-2017», об образах которой мы тебе уже немного рассказали.

Теперь в наше поле зрения попала актриса Бланка Бланко, которой удалось переплюнуть даже Крисси Тейген и ее самый откровенный разрез в мире. Для появления на красной дорожке «Оскара-2017» Бланка выбрала платье лимонного цвета с высоким разрезом на бедре.

Все бы ничего, но стоило звезде сделать шаг или повернуться в профиль, наряд тут же обнажал самые пикантные части ее тела. О белье Бланко, похоже, не слышала.

Джерело: Cosmopolitan