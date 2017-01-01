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    Конфуз на красной дорожке: популярная актриса пришла на церемонию «Оскар» без нижнего белья

    • Сьогодні, 06:33
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    Иногда создается впечатление, что даже голливудские селебрити не застрахованы от провала: часто это касается их нарядов, которые подводят в самый неподходящий момент.

    Взять хотя бы церемонию «Оскар-2017», об образах которой мы тебе уже немного рассказали.

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    Теперь в наше поле зрения попала актриса Бланка Бланко, которой удалось переплюнуть даже Крисси Тейген и ее самый откровенный разрез в мире. Для появления на красной дорожке «Оскара-2017» Бланка выбрала платье лимонного цвета с высоким разрезом на бедре.

    Все бы ничего, но стоило звезде сделать шаг или повернуться в профиль, наряд тут же обнажал самые пикантные части ее тела. О белье Бланко, похоже, не слышала.

    Джерело: Cosmopolitan

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