Легендарному комику Джиму Керри - 55 лет

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Джим Керри

Джим Керри — трагик и комик, философ и чудак, детектив в гавайской рубашке и искатель истины

Порой бывает сложно поверить в то, что кривляку-героя «Маски», неудачника Ллойда Кристмаса из комедии «Тупой и еще тупее» и растерянного романтика Джоела Бэриша, влюбленного в синеволосую девушку из фильма «Вечное сияние чистого разума», играет один и тот же человек.

Это Джим Керри — трагик и комик, философ и чудак, детектив в гавайской рубашке и искатель истины, не желающий жить перед объективами телекамер — актер, не менее всемогущий в своих перевоплощениях, чем его герой Брюс Всемогущий — в стремлении покорить сердце любимой женщины. 17 января актеру исполняется 55 лет.

Джерело: Газета.Ру