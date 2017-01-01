  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Легендарному комику Джиму Керри - 55 лет

    • Сьогодні, 12:29
    • Розсилка
    Джим Керри
    Джим Керри

    Джим Керри — трагик и комик, философ и чудак, детектив в гавайской рубашке и искатель истины

    Порой бывает сложно поверить в то, что кривляку-героя «Маски», неудачника Ллойда Кристмаса из комедии «Тупой и еще тупее» и растерянного романтика Джоела Бэриша, влюбленного в синеволосую девушку из фильма «Вечное сияние чистого разума», играет один и тот же человек.

    Это Джим Керри — трагик и комик, философ и чудак, детектив в гавайской рубашке и искатель истины, не желающий жить перед объективами телекамер — актер, не менее всемогущий в своих перевоплощениях, чем его герой Брюс Всемогущий — в стремлении покорить сердце любимой женщины. 17 января актеру исполняется 55 лет.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Маска (1994)
    Однажды укушенный (1985)
    Земные девушки легко доступны (1988)
    Эйс Вентура: Розыск домашних животных (1993)
    Маска (1994)
    Тупой и еще тупее (1994)
    Лжец, лжец (1997)
    Шоу Трумана (1998)
    Человек на Луне (1999)
    Я, снова я и Ирэн (2000)
    Брюс Всемогущий (2003)
    Вечное сияние чистого разума (2004)
    Роковое число 23 (2007)
    Всегда говори «ДА» (2008)
    Рождественская история (2009)
    Пингвины мистера Поппера (2011)
    Легендарному комику Джиму Керри - 55 лет

    Джерело: Газета.Ру

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ