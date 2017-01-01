Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
- Сьогодні, 11:48
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Певица вышла замуж за своего возлюбленного
Победительница «Евровидения-2016» и тренер проекта «Голос країни-7» Джамала вышла замуж. Артистка связала себя узами брака со своим возлюбленным, Бекиром Сулеймановым.
Очевидцы сообщают, что свадебная церемония прошла в Исламском Культурном центре.
Свадьба прошла в татарских традициях.
В сети появились фото, на которых видна церемония бракосочетания Джамалы и Бекира. Стоит отметить, что певица облачена в длинное белое платье со шлейфом.
Очевидцы сообщают, что свадебная церемония прошла в Исламском Культурном центре.
Невеста обещала, что свадьба пройдет в национальных традициях. Так и случилось: обряд никах был соблюден артисткой и ее избранником.
«Джамала и Бекир - уже муж и жена», - радостно пишут в соцсети.
Напомним, об отношениях Джамалы и Бекира стало известно в сентябре 2016-го, когда она пришла на Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов в компании симпатичного молодого человека.