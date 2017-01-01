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    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова

    • Сьогодні, 11:48
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    Джамала и Бекир Сулейманов стали мужем и женой
    Фото: Татьяна Боковня, Facebook
    Джамала и Бекир Сулейманов стали мужем и женой

    Певица вышла замуж за своего возлюбленного

    Победительница «Евровидения-2016» и тренер проекта «Голос країни-7» Джамала вышла замуж. Артистка связала себя узами брака со своим возлюбленным, Бекиром Сулеймановым.

    Очевидцы сообщают, что свадебная церемония прошла в Исламском Культурном центре. 

    Свадьба прошла в татарских традициях. 

    В сети появились фото, на которых видна церемония бракосочетания Джамалы и Бекира. Стоит отметить, что певица облачена в длинное белое платье со шлейфом.

    Очевидцы сообщают, что свадебная церемония прошла в Исламском Культурном центре. 

    Невеста обещала, что свадьба пройдет в национальных традициях. Так и случилось: обряд никах был соблюден артисткой и ее избранником.

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    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова
    Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова

    «Джамала и Бекир - уже муж и жена», - радостно пишут в соцсети.

    Напомним, об отношениях Джамалы и Бекира стало известно в сентябре 2016-го, когда она пришла на Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов в компании симпатичного молодого человека.

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