Опубликовано первое видео со свадьбы Джамалы и Бекира Сулейманова

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Фото: Татьяна Боковня, Facebook Джамала и Бекир Сулейманов стали мужем и женой

Певица вышла замуж за своего возлюбленного

Победительница «Евровидения-2016» и тренер проекта «Голос країни-7» Джамала вышла замуж. Артистка связала себя узами брака со своим возлюбленным, Бекиром Сулеймановым.

Очевидцы сообщают, что свадебная церемония прошла в Исламском Культурном центре.

Свадьба прошла в татарских традициях.

В сети появились фото, на которых видна церемония бракосочетания Джамалы и Бекира. Стоит отметить, что певица облачена в длинное белое платье со шлейфом.

Очевидцы сообщают, что свадебная церемония прошла в Исламском Культурном центре.

Невеста обещала, что свадьба пройдет в национальных традициях. Так и случилось: обряд никах был соблюден артисткой и ее избранником.

«Джамала и Бекир - уже муж и жена», - радостно пишут в соцсети.

Напомним, об отношениях Джамалы и Бекира стало известно в сентябре 2016-го, когда она пришла на Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов в компании симпатичного молодого человека.