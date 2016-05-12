Продюсер Джамалы в шоке: певицу не пустили на красную дорожку

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Игорь Тарнапольский

Продюсер победительницы «Евровидения-2016» Игорь Тарнапольский раскритиковал организацию церемонии открытия конкурса в Киеве.

После того, как певицу Джамалу не пустили на красную дорожку и ей пришлось петь перед полупустым залом, Игорь Тарнапольский раскритиковал организаторов конкурса в соцсети.

По словам продюсера, церемония началась с опозданием, не было ни пресс-вола, ни зоны для фотографов и журналистов, ни, собственно, большинства делегаций.

«Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не так ли, что победительнице предыдущего года, которая привезла «Евровидение» в Украину, запрещают там появляться», – возмутился продюсер.

Тарнапольский также рассказал, что бейджи артистов и персонала не работали на входных турникетах и команде певицы выдали минимальный допуск.

По словам продюсера, даже PR-директор не имеет доступа в пресс-центр, только со специальным сопровождающим.

«Жена Президента, мэр Киева, главный босс Евровидения и победитель ESC 2017 по очереди сменили друг друга на сцене, каждый сам проложил себе тропинку между реквизитом оркестра, которым была заставлена сцена. Каждый сказал приветсвенную речь на английском, обращенную к делегациям 43 стран. В зале в этот момент находилось человек 30 – 40. В основном, сотрудники мэрии, гос охрана, а также вице-премьер Вячеслав Кириленко и руководитель Первого Национального Павел Грицак»,- отметил Тарнапольский.

Также возникали и технические проблемы:

«Как сообщить о начале церемонии людям в очередях за едой и напитками никто не продумал. Не было ни плазм, ни спикеров, по которым можно было бы узнать, что церемония началась. Оркестр прогнали со сцены, музыканты выстроились по бокам, между пюпитрами и стульями протиснулись ведущие и тихонько объявили, что мы начинаем. Их было плохо слышно даже в зале где проходила протокольная часть, а на веранде КВЦ Парковый, где находилась основная часть публики, о проходящем параллельно торжественном открытии никто не догадывался»

Также, продюсер Джамалы пообещал опубликовать много интересных фактов после завершения конкурса в отдельном развернутом видео.

Scotch будет ждать и обязательно опубликует мнение человека, который находится в самом центре событий.



