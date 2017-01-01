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    Шоу-біз

    Располневшая Рианна в белом мини-платье покорила фанатов

    • Сьогодні, 11:56
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    В последнее время Рианну часто критикуют за ее внешний вид.

     Певица за несколько месяцев набрала как минимум 15 килограммов, что не могло не отразиться на ее некогда спортивной фигуре.

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    В прессе недавно появились слухи о том, что певица якобы беременна и тщательно скрывает отца своего будущего ребенка от посторонних. Однако эти сплетни остались без официальных комментариев.

    А на днях Рири посетила одно из светских мероприятий в Лос-Анджелесе в ослепительно-белом мини-платье необычного кроя, которое было подпоясано пластиковым ремнем на талии. Этот образ барбадосской красавицы пришелся по вкусу ее фанатам, которые отметили, что восхищаются тем, как Рианна гордится своим телом, и как комфортно она чувствует себя в новом весе. Поклонники в восторге от этого имиджа Рири и очень хвалят ее за пропаганду бодипозитива.

    Джерело: graziamagazine.ru

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