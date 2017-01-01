Роковая испанская красотка Пенелопа Крус отмечает день рождения. Лучшие фото актрисы

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Сегодня испанской звезде кино исполняется 42 года

Всемирно известная испанская актриса Пенелопа Крус разбила не одно мужское сердце. В это трудно поверить, но сегодня актрисе исполняется 42 года. Мы подобрали лучшие фотографии Пенелопы и вспомнили самые значимые факты ее биографии.

Пенелопа Крус Санчес появилась на свет 28 апреля 1974 года в испанском Мадриде. Девочка - старший ребенок в семье. Папа актрисы был мелким торговцем, а мама - парикмахером.

Пенелопа Крус в детстве была очень активным ребенком и иногда даже не знала, куда деть свою энергию. Мать актрисы одно время содержала салон красоты. Юное дарование, можно сказать, все свободное время проводила у мамы в салоне, наблюдала за посетительницами и замечала, как они друг с другом общаются и с ее мамой. Эти познания стали своеобразными уроками актерского мастерства.

В возрасте 15-ти лет Пенелопа Крус смогла пройти кастинг и пробиться на телевидение. Девушка приняла участие в нескольких телешоу, а так же снялась в ряде музыкальных клипов.

Пенелопа в детстве



Дебют в кино состоялся в 1991 году. 17-летняя актриса стала одной из героинь фильма «Греческий лабиринт». Чуть позже Пе довелось сыграть роль в английском триллере «Подставка». Партнером по съемочной площадке у актрисы стал популярный британец Тимоти Далтон. А в 1992 году на широком экране появилась картина Фернандо Труэбы «Прекрасная эпоха». В ней актриса сыграла одну из четырех сестер-прелестниц, которые соблазняли на пленэре городского юношу. Действие разворачивалось в воздушных декорациях начала ХХ столетия. Ленту с участием Пенелопы Круз отметили сразу несколькими национальными премиями, а Американская киноакадемия назвала картину лучшим иностранным фильмом.

«Прекрасная эпоха» стала для Пенелопы трамплином в мир шоу-бизнеса. После выхода ленты имя молодой актрисы стало известно международной киноаудитории. Фильм «Ветчина, ветчина», который появился в 1992 году, принес актрисе хвалебные критические отзывы на родине и за рубежом. Лента получила «Оскар» за лучший иностранный фильм.

Кадр из фильма «Ветчина, ветчина», Пенелопа с Хавьером Бардемом

Зрители стали пристально следить за фильмографией восходящей звезды. Особо полюбилась зрителям, преимущественной сильной половине человечества, сцена из картины «Ветчина, ветчина», где Пенелопа появляется «топлесс». Так Крус уже в 17-летнем возрасте стала ярким секс-символом. Впрочем, широкая известность пришла к Крус лишь в 1997 году. Тогда актриса снялась сразу в двух картинах – в драме «Живая плоть» испанского режиссера Педро Альмодовара и мистической ленте «Открой глаза». После этого последовали работы в англоязычных картинах, таких как «Человек с дождем в ботинках» и «Страна холмов и долин» Стивена Фрирза. В 1999 году после съемок в ленте Альмодовара, «Все о моей матери» и трансляции фильма на открытии Каннского кинофестиваля, Пенелопа Крус стала безумно популярна.

Кадр из фильма «Все о моей матери»

В начале июля 2010 года Пенелопа вышла замуж за актёра Хавьера Бардема. Свадьба состоялась на Багамских островах. 25 января 2011 года Пенелопа Круз родила сына, которого назвали Лео Энкинас Бардем. Примечательно, что отец ребёнка — 41-летний актёр Хавьер Бардем — в этот же день получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший актер».

Помимо актерской карьеры, Крус активно работает в модельном бизнесе — она сотрудничает с такими компаниями, как Mango, Ralph Lauren и L'Oreal.



