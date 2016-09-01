Селена Гомес встречается с бывшим бойфрендом Беллы Хадид

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Папарацци застали пару за нежными объятиями и страстными поцелуями

В СМИ попали снимки Селены Гомес и рэпера The Weeknd, сделанные папарацци издания TMZ в Санта-Монике. На фото знаменитости мило обнимаются и целуются. И подобное проявление нежности трудно назвать дружеским. Судя по всему, Селена наладила не только свое здоровье, но и личную жизнь.

Поклонники певицы отмечают, что из-за романа с музыкантом теплые отношения Гомес с Джиджи Хадид могут быть испорчены. Ведь новый бойфренд Селены раньше встречался с сестрой модели Беллой. Западные таблоиды сообщали, что свой новый трек I feel it coming рэпер посвятил бывшей возлюбленной, пытаясь таким образом вернуть к себе ее расположение. Но, учитывая последние новости, можно предположить, что песня адресована Селене.

Джерело: graziamagazine.ru