Сериал «Молодой Папа» разозлил россиян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Последнее время все больше наблюдается тенденция снимать фильмы и сериалы на религиозную тематику.

Не стал исключением и новый сериал HBO «Молодой Папа» (The Young Pope), посмотрев который становится ясно, что в проекте поднимаются вопросы веры, внутренней борьбы человека и власти.

Правда, окончание первого сезона сериала расстроило русских, а некоторых даже сильно разозлило.

В заключительной серии первого сезона драматического телесериала жесткого высмеяли приезд московского патриарха к Папе Римскому, которого сыграл Джуд Лоу.

Главный герой Папа Пий XIII пытается всячески избавиться от компании русского гостя. Помощница Папы, придумывает «серьезную» причину, по которой аудиенцию приходится завершить досрочно. Эта сцена происходит под звуки русской народной песни «Калинка-Малинка». После окончания встречи, глава католического мира признает, что общество московского патриарха намного скучнее, чем гольф по телевизору.

О сериале:

Главный герой — американский 47-летний кардинал Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Папой римским Пием XIII (не путать с одноименным антипапой). Занять этот пост ему позволили интриги опытных кардиналов из противоборствующих кланов, которые избрали его в качестве компромиссной фигуры, надеясь манипулировать молодым и не имеющим связей в Ватикане новоизбранным главой католической церкви.

Детство Ленни Белардо прошло под присмотром монахини сестры Мэри, она воспитала его и подготовила к карьере священника. Родители Ленни оставили его на попечение сестры Мэри и уехали в Венецию, больше о них ничего неизвестно. Кроме Ленни сестра Мэри воспитала его ровесника, кардинала Андрю Дюсоле. Когда Ленни повзрослел, сестра Мэри передала Ленни в руки влиятельного американского кардинала и теолога Майкла Спенсера — именно он был одним из вероятных кандидатов на должность папы, однако интриги влиятельного кардинала Анджело Войелло привели к избранию Белардо.

Надежды манипулировать молодым папой развеялись с первых же часов правления нового понтифика. Оказалось, что Белардо — предельно своенравный, независимый и жесткий руководитель. Кардиналы с ужасом начинают осознавать, что спокойная жизнь осталась в прошлом.

В главных ролях: Джуд Лоу, Дайан Китон, Сильвио Орландо, Скотт Шеперд, Хавьер Камара, Сесиль Де Франс и другие.



