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    Шоу-біз

    Стало известно, кто получит многомиллионное состояние Джорджа Майкла

    • Сьогодні, 10:21
    • Розсилка

    Официальное завещание пока не обнародовано

    Ушедший из жизни в Рождество Джордж Майкл оставил после себя не только всеми любимую музыку, но и многомиллионное состояние.

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    Несмотря на то, что официальное завещание пока не обнародовано, инсайдеры уже в курсе кому достанутся более 120 миллионов фунтов стерлингов, включающие в себя недвижимость в Лондоне, Лос-Анджелесе и Сиднее, а также дорогие предметы искусства.

    Поскольку ни детей, ни жены у Майкла не было, источники предполагают, что наследство поделится между его крестниками, которых у певца аж четверо: он был крестным отцом двоих детей актера Мартина Кемпа и двоих детей своего двоюродного брата Андроса. В роли претендентов также его сестры Мелани и Йода, бойфренд Фади Фаваз и десятилетняя дочь Джерри Холлиуэлл Блюбелл (Джордж и экс-солистка Spice Girls были близкими друзьями).

    Джордж Майкл
    После смерти знаменитого певца вскрылась одна интересная подробность: оказывается, на протяжении всей жизни Джордж активно занимался благотворительностью, жертвовал миллионы в фонды борьбы со СПИДом и детские дома.
    Все это Майкл делал тайно, чтобы не привлекать особого внимания, поэтому не исключено, что внушительную часть состояния перечислят на благие дела.

    Джерело: graziamagazine.ru

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