Стало известно, кто получит многомиллионное состояние Джорджа Майкла

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Официальное завещание пока не обнародовано

Ушедший из жизни в Рождество Джордж Майкл оставил после себя не только всеми любимую музыку, но и многомиллионное состояние.

Несмотря на то, что официальное завещание пока не обнародовано, инсайдеры уже в курсе кому достанутся более 120 миллионов фунтов стерлингов, включающие в себя недвижимость в Лондоне, Лос-Анджелесе и Сиднее, а также дорогие предметы искусства.

Поскольку ни детей, ни жены у Майкла не было, источники предполагают, что наследство поделится между его крестниками, которых у певца аж четверо: он был крестным отцом двоих детей актера Мартина Кемпа и двоих детей своего двоюродного брата Андроса. В роли претендентов также его сестры Мелани и Йода, бойфренд Фади Фаваз и десятилетняя дочь Джерри Холлиуэлл Блюбелл (Джордж и экс-солистка Spice Girls были близкими друзьями).

После смерти знаменитого певца вскрылась одна интересная подробность: оказывается, на протяжении всей жизни Джордж активно занимался благотворительностью, жертвовал миллионы в фонды борьбы со СПИДом и детские дома. Все это Майкл делал тайно, чтобы не привлекать особого внимания, поэтому не исключено, что внушительную часть состояния перечислят на благие дела.

Джерело: graziamagazine.ru