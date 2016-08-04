«Танцующий миллионер» из Италии Джанлука Вакки впервые прилетел в Киев

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Джанлука прославился после публикации своего ролика в сети

В Киев прилетел знаменитый «танцующий миллионер» из Италии Джанлука Вакки. Это его первый визит в Украину.

Как сообщил Вакки, в Киев его пригласили в качестве диджея сыграть сет на открытии нового элитного ресторана.

Последнее время знаменитость увлекся диджеингом и ездит по миру, выступая в клубах, ресторанах.

Как рассказал Джанлука, в Украину он прибыл без своей возлюбленной и партнерши по танцам Джорджии. Она в настоящее время занята в Италии подготовкой новой коллекции своего бренда. Напомним, девушка - дизайнер одежды.

«Залог успешных отношений мужчины и женщины - это предоставление друг другу свободы. Женщина не должна чувствовать себя безгласной спутницей мужчины. Она должна иметь свое пространство. Тем более, что Джорджия слышит, как я играю каждый день», - отметил Джанлука.