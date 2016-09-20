Тимошенко рассказала про свой маленький грех



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлия Тимошенко

Политик рассказала о вредной пище перед которой не может устоять

Юлия Тимошенко рассказала, что у нее, как и у многих людей, есть вредные привычки. Политик любит пирожки из McDonald’s, об этом она заявила во время своего интервью «ТСН».

По словам Тимошенко, иногда она не может удержаться и ест вредную пищу в ресторанах фаст-фуда. Ее любимое блюдо – это известные пирожки из McDonald’s.

«Да, я очень люблю пирожки с Макдональдса, это вот такой грех есть у меня. Все мы люди грешные», - отметила политик.

Как отметила лидер партии «Батьківщина», диеты она считает вредными для организма, а секрет поддержания здоровья кроется в правильном сбалансированном питании.

«Я сидела на диетах, но очень давно. Но сейчас благодаря советам я просто имею специальный стиль питания. И хочу посоветовать всем, кто хочет быть в форме придерживаться следующей формы: есть 1 раз в день нельзя, 5-6 раз в день, немного, чуть-чуть, не более 250 грамм, к обеду только углеводы. Все точка. Затем неплохо поесть немножко фруктов: яблоки, апельсины, но тоже не более 250 граммов, а после обеда - переходить на белки. В обед переходим на белки: мясо с овощами, затем рыба с овощами. Вечером едите не позднее 18-19:00», - отметила Тимошенко.

Напомним, Юлия Тимошенко рассказала, почему она сняла косу и ходит с хвостиком.