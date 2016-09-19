Тина Кароль стала Народной артисткой Украины

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Соответствующую награду вручил президент Петр Порошенко

Торжественная церемония прошла в Национальном музее имени Тараса Шевченко в Киеве.

«Для меня это большая гордость – объединять страну, вдохновлять страну, беречь украинские традиции. Это моя миссия. Я обещаю это делать с максимальной любовью, силой и со всем талантом, который мне подарил Бог. Это награду я посвящаю своим родителям», – написала певица в социальной сети Facebook.