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    Шоу-біз

    Тина Кароль стала Народной артисткой Украины

    • Сьогодні, 00:10
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    Соответствующую награду вручил президент Петр Порошенко

     Торжественная церемония прошла в Национальном музее имени Тараса Шевченко в Киеве. 

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    Тина Кароль стала Народной артисткой Украины
    Тина Кароль стала Народной артисткой Украины
    Тина Кароль стала Народной артисткой Украины
    Тина Кароль стала Народной артисткой Украины
    Тина Кароль стала Народной артисткой Украины

    «Для меня это большая гордость – объединять страну, вдохновлять страну, беречь украинские традиции. Это моя миссия. Я обещаю это делать с максимальной любовью, силой и со всем талантом, который мне подарил Бог. Это награду я посвящаю своим родителям», – написала певица в социальной сети Facebook.

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