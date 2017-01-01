Воспоминания Барака и Мишель Обама оценили в 60 млн долларов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Теперь когда Барак и Мишель Обама больше не являются первыми лицами США, они могут расслабиться и посвятить свое время тому, что им интересно. Они решили написать мемуары, которые выпустит издательство Penguin Random Housе.

Глава издательства Маркус Доул сообщил: «Наша компания получила права на публикацию двух книг. Мы очень рады, что сможем посотрудничать с бывшим президентом страны и его женой. Каждым свои действием и словом они меняли мир, и мы надеемся сделать то же самое с помощью наших книг».

Во сколько оценили биографии четы Обама не сообщается, однако ходят слухи, что им заплатят 60 миллионов долларов – это беспрецидентный случай подобной выплаты. Например, Билл Клинтон за свою историю жизни получил только 15 млн., а Джордж Буш – 10.

Джерело: popcornnews