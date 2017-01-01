«Золотая малина». Названы худшие фильмы года

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Больше всего позолоченных пластиковых малин собрал документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

Стали известны лауреаты «Золотой малины – 2017», и, как ни странно, лидером по числу премий так и не стали «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» или «Отряд самоубийц» — фильмы, которые сразу после выхода прочили в худшие картины года.

Больше всего позолоченных пластиковых малин собрал документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии». «Бэтмену» пришлось удовольствоваться наградами за сценарий, худший экранный дуэт, актера второго плана и сиквел или ремейк. Кристен Уиг получила награду за женскую роль второго плана в «Образцовом самце – 2».

Ну и наконец специального приза «Искупление» удостоился Мел Гибсон, который в этом году блистательно вернулся в большое кино с военным эпиком «По соображениям совести».