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    «Золотая малина». Названы худшие фильмы года

    • Сьогодні, 11:55
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    Больше всего позолоченных пластиковых малин собрал документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

    Стали известны лауреаты «Золотой малины – 2017», и, как ни странно, лидером по числу премий так и не стали «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» или «Отряд самоубийц» — фильмы, которые сразу после выхода прочили в худшие картины года.

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    «Золотая малина». Названы худшие фильмы года
    Худший актер второго плана: Джесси Айзенберг в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
    Худшая актриса второго плана: Кристен Уиг в фильме «Образцовый самец – 2»
    Худший сценарий: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
    Худший сиквел: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
    Самый провальный фильм года: «Хуже, чем ложь» (при бюджете в $11 млн, сборы составили $15 150)
    Худший экранный дуэт: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
    Худший режиссер и главная мужская роль: Динеш Д’Соуза в документальном фильме «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
    Худшая главная женская роль: актриса в роли Хиллари Клинтон в документальном фильме «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
    Премия «Искупление»: Мел Гибсон как режиссер фильма «По соображениям совести»
    Худший фильм года: «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
    «Золотая малина». Названы худшие фильмы года

    Больше всего позолоченных пластиковых малин собрал документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии». «Бэтмену» пришлось удовольствоваться наградами за сценарий, худший экранный дуэт, актера второго плана и сиквел или ремейк. Кристен Уиг получила награду за женскую роль второго плана в «Образцовом самце – 2».

    Ну и наконец специального приза «Искупление» удостоился Мел Гибсон, который в этом году блистательно вернулся в большое кино с военным эпиком «По соображениям совести».

    Джерело: Газета.Ру
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