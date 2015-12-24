37 лет труда: как один человек вырастил огромный лес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Житель Индии Джадав Пайенг на протяжении 37 лет сажает деревья на острове, пострадавшем от наводнений и эрозии. Сейчас лес занимает свыше 560 гектаров.

В прошлом индийский остров Маджули (Majuli) на реке Брахмапутра был крупнейшим речным островом в мире. Однако постоянные землетрясения и наводнения стали причиной сильной эрозии береговой линии, и к настоящему времени его площадь сократилась с прежних 1100 кв.километров до 352 кв.километров.

В 1979 году один из местных жителей, 16-летний Джадав «Молай» Пайенг после очередного наводнения нашел на берегу рептилий, погибших из-за отсутствия деревьев. Он понял, что без помощи человека природе родного края грозит полное уничтожение, и посадил первые 20 саженцев. Тогда же Джадав узнал о государственной программе по высадке деревьев на пустынном участке острова в пяти километрах от деревни Кокиламукх в округе Джорхат. На протяжении пяти лет он был активным участником экологической программы, а когда она завершилась, продолжил сажать деревья на отмели Брахмапутры уже в одиночку, пишет National Geographic.

Необычный парк в честь своего создателя получил имя «Лес Молая». Сейчас его территория превышает 560 гектаров (для сравнения: знаменитый Центральный парк в Нью-Йорке занимает 341 гектар). Лес Молая наполовину — 300 гектаров — засажен бамбуком. В числе других деревьев — кукубха (Terminalia arjuna), делоникс королевский (Delonix regia) и бомбакс капоковый (Bombax ceiba).

В лесу обитает множество животных: бенгальских тигров, индийских носорогов, оленей, кроликов, обезьян и несколько видов птиц, в том числе грифов. На шесть месяцев в году сюда из другой части острова приходит стадо слонов, за последние годы здесь родилось десять слонят. Такое биоразнообразие не могло не привлечь внимания браконьеров, но Джадав при сотрудничестве с властями сумел дать им отпор.

Индиец не получает никакой прибыли от своей деятельности. Он живет в простой хижине в лесу вместе с женой и тремя детьми; его единственный источник дохода — продажа молока от коров и буйволов, которых он держит на своем участке.

Молай — обладатель нескольких экологических наград. В 2015 году он получил четвертую по значимости гражданскую награду Индии — Падма Шри. Своей следующей задачей главный лесник мира называет посадку леса на другом пустынном участке Брахмапутры.