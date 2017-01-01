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    Как менялся внешний вид первых полос The New York Times с 1852 года

    • Сьогодні, 18:01
    • Розсилка

    165 лет одного из главных мировых изданий — в одном ролике.

    Бруклинский художник Джош Бигли выложил минутное видео, позволяющее узнать, как менялся внешний вид первых полос газеты The New York Times за последние 165 лет.

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    В ролик включены все выпуски издания начиная с 1852 года. По видео можно проследить, как в газете, первые страницы которой долгое время содержали один лишь текст, постепенно начинают появляться иллюстрации, затем — редкие черно-белые фотографии. Незаменимой частью обложек снимки становятся только к середине ролика, а первые цветные фото можно увидеть лишь за пару секунд до его окончания.

    Ранее, напомним, большую популярность в Сети получил другой проект Бигли, в рамках которого он собрал в одном видео более 200 тысяч фотографий границы между США и Мексикой из Google Maps.

    Every NYT front page since 1852 from Josh Begley on Vimeo.

    Джерело: Bird In Flight
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