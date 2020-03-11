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    Думки вголос

    Як обмежений карантин убезпечить від епідемії, якщо в метро контактують більше мільйона людей?

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Як обмежений карантин убезпечить від епідемії, якщо в метро контактують більше мільйона людей?

    Потрібні реальні кроки для зменшення ризиків епідемії, а не для самозаспокоєння та зняття із себе відповідальності

    Не претендую на експертну думку в питанні карантину, але є одне питання.

    Яким чином обмежений карантин убезпечить від епідемії, якщо в одному київському метро щоденно контактують більше мільйона людей?

    Мені видається, реальна протидія поширенню вірусу полягає в трьох аспектах:

    1. Реальні контрольні та карантинні заходи на кордоні, бо епіцентр зараження не в Україні, а за її межами;

    2. Системна підготовка закладів охорони здоров`я (тест-системи, ізольовані бокси для хворих, апарати штучної вентиляції легень тощо);

    3. Інформування населення про те, як зменшити імовірність зараження (особиста гігієна, виявлення симптомів, чіткий протокол дій у випадку підозри на хворобу і т.д).

    Потрібні реальні кроки для зменшення ризиків епідемії, а не для самозаспокоєння та зняття із себе відповідальності.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    метро карантин
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