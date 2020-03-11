Як обмежений карантин убезпечить від епідемії, якщо в метро контактують більше мільйона людей?

Потрібні реальні кроки для зменшення ризиків епідемії, а не для самозаспокоєння та зняття із себе відповідальності

Не претендую на експертну думку в питанні карантину, але є одне питання.

Яким чином обмежений карантин убезпечить від епідемії, якщо в одному київському метро щоденно контактують більше мільйона людей?

Мені видається, реальна протидія поширенню вірусу полягає в трьох аспектах:

1. Реальні контрольні та карантинні заходи на кордоні, бо епіцентр зараження не в Україні, а за її межами;

2. Системна підготовка закладів охорони здоров`я (тест-системи, ізольовані бокси для хворих, апарати штучної вентиляції легень тощо);

3. Інформування населення про те, як зменшити імовірність зараження (особиста гігієна, виявлення симптомів, чіткий протокол дій у випадку підозри на хворобу і т.д).

Потрібні реальні кроки для зменшення ризиків епідемії, а не для самозаспокоєння та зняття із себе відповідальності.