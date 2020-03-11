Посольство США проінформувало своїх громадян про коронавірус в Україні



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Дипломати попередили американських громадян, що на українських кордонах міряють температуру

У посольстві США закликали своїх громадян слідкувати за інформацією щодо коронавірусу та карантину в Україні

Посольство Сполучених Штатів інформує своїх громадян про один підтверджений випадок коронавірусу Covid-19 в Україні, «у західному місті Чернівці» та попереджає про введення карантину в усіх регіонах.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у соцмережах та на сайті.

Також американське дипломатичне представництво нагадує, що Україна припинила прямі рейси з Китаю іще 3 лютого.

Наразі для в'їзду та виїзду з України для подорожей не потрібна спеціальна документація, пов’язана з Covid-19. Однак посольство попереджає своїх громадян, що в українських аеропортах та інших пунктах в'їзду до країни прикордонники перевіряють усім подорожуючим температуру.

«Якщо у пасажира температура 38,4° або вище або грипоподібні симптоми у пасажира, вони можуть бути направлені до лікарні Києва для додаткового тестування та, можливо, до 14 днів карантину», - йдеться в повідомленні.

11 березня прикордонники показали, як проводять скринінг.

Як повідомили ЗМІ сьогодні, із «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на Covid-19, підтверджено лише 1 випадок – у Чернівецькій області.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).