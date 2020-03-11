  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Стало відомо, звідки до «Борисполя» прилетів пасажир з підозрою на коронавірус

    • Розсилка
    &nbsp;Пасажира з підозрою на коронавірус з літака відправили до однієї зі столичних лікарень - Стало відомо, звідки до «Борисполя» прилетів пасажир з підозрою на коронавірус
     Пасажира з підозрою на коронавірус з літака відправили до однієї зі столичних лікарень

    Підтвердження діагнозу або спростування медики повідомлять пізніше, - пресслужба аеропорту

    В аеропорту «Бориспіль» сьогодні, 11 березня о 13.25 приземлився літак авіакомпанії Flydubai рейсу «Дубай -Київ», в якому перебував пасажир з підозрою на коронавірус.

    Як повідомили «Главкому» у прессслужбі аеропорту, чоловік був направлений «швидкою» до однієї зі столичних лікарень.

    «Підтвердження діагнозу або спростування медики повідомлять пізніше», - наголосили у пресслужбі.

    Як повідомлялося, з «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

    Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19,

    10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого  ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

    Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).

    Київ літак карантин чоловік місто столиця коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ