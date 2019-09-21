Держбюджет на 2020 рік: новий уряд продовжує хибну практику попередників

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики

Андрій Павловський

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Фото: zik.ua

Чомусь наші очільники вирішили, що найдешевша робоча сила в Європі — то є велика конкурентна перевага України

На жаль, новий Уряд продовжує хибну практику Порошенка-Гройсмана, коли в Держбюджеті на наступний рік планує прожитковий мінімум і мінімальну пенсію вдвічі меншими за фактичні показники.

І це при тому, що прем’єр-міністр Гончарук визнав, що за такого прожиткового мінімуму вижити практично неможливо!

У 2020 році прожитковий мінімум на одну особу встановлюється у розмірі з 1 січня 2020 року — 2027 гривень, проте в статті 7 законопроекту Уряд сам же визнає, що у 2020 році розмір фактичного прожиткового мінімуму має бути не меншим за 4251 гривню!

При цьому урядовці радісно повідомляють, що мінімальна зарплата з наступного року 4723 грн, проте для порівняння, уряд Польщі планує мінімальну платню на 2020 рік — 3 тис злотих, що близько 21 тис грн.

Чомусь наші очільники вирішили, що найдешевша робоча сила в Європі — то є велика конкурентна перевага України.

З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія встановлюється в розмірі 1638 грн., проте фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність у цінах липня 2019 року вже був майже вдвічі більшим.

Такий підхід до встановлення розмірів основних державних соціальних стандартів не враховує знецінення грошових доходів та заощаджень громадян внаслідок високої цінової інфляції, девальвації національної валюти, що проявляється у зниженні купівельної спроможності населення, зниженні рівня його життя та соціальної захищеності, створює ризики подальшого зубожіння, особливо найбільш уразливих верств населення, зокрема, тих, для кого пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги є єдиним джерелом існування.

Крім того, затвердження посадового окладу першого тарифного розряду на рівні прожиткового мінімуму (а не на рівні мінімальної зарплати як було до 2017 року) призводить до того, що посадові оклади працівників бюджетної сфери є штучно заниженими.

Проте, відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України має вживати заходи щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечувати соціальний захист громадян.

Продовжується і надалі порочна практика застосування віртуального показника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», що фактично нівелює значення прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту, суперечить законодавству і протиправно обмежує розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Так розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2020 році лише 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Видатки Держбюджету до Пенсійного фонду у 2020 році складають майже 173 млрд грн.

На Субсидії у 2020 році планується 47,6 млрд грн., що на 8 млрд менше ніж у цьому році . Частина субсидіантів втратить право отримувати субсидії (орієнтовно 800 тис. родин).

В бюджеті на 2020 рік знову не передбачено жодної копійки на компенсацію втрачених заощаджень Ощадбанку СРСР, навіть на виплату допомоги родині по смерті вкладника.

Знову всупереч рішенню Конституційного Суду прикінцевими положеннями проекту Держбюджету на 2020 рік планується припинення дії інших законів, або їх часткове застосування в разі наявності фінансових ресурсів у Кабміна. Відсутність фінансових ресурсів може призвести до скасування пільг, виплат і компенсацій мільйонам громадян. При тому, що звуження прав і свобод громадянина на забезпечення достатнього життєвого рівня є порушення статей Конституції України.

Це може призвести до масових судових позовів громадян та відповідних рішень, у тому числі Європейського суду з прав людини.

Джерело: Лівий берег

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