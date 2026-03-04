Індексація-2026: що насправді отримали пенсіонери

Індексація на папері і реальність у гаманці

З 1 березня 2026 року пенсії проіндексовано.

Мінімальне підвищення – 100 грн. Максимальне – 2595 грн.

При цьому:

Індексується лише базова частина пенсії (без надбавок за стаж, вікових, цільової допомоги). Для половини пенсіонерів (з пенсією до 4000 грн) підвищення складе лише 100 грн.

Близько 4–5 млн пенсіонерів (зокрема, ті, хто отримує пенсії за особливі заслуги або працюють) не отримають повної індексації.

Пенсії, встановлені на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія 2595 грн) не індексуються!

Уряд пояснює це тим що їх розміри уже були переглянуті з 1 січня 2026 року після підвищення прожиткового мінімуму…

Так само не індексуються пенсії тих вийшов на пенсію три останні роки.

В той же час реальна купівельна спроможність пенсій продовжує падати: середня пенсія (~6000 грн) не покриває навіть базовий споживчий кошик (~9000 грн).

За чотири роки війни життя подорожчало на 55–60%, а пенсії та соціальні виплати не встигають за цінами. Індексація 2026 року (+12,1%) виглядає пристойно лише на папері, але для половини пенсіонерів це лише 100 грн...